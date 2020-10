Original e PicPay permitem pagamento no débito em apps como iFood

O Banco Original e o Picpay anunciaram uma nova parceria. A partir de agora, ambos os cartões de débito serão são aceitos nos aplicativos de delivery, transporte e streaming de música.

Com essa integração, os clientes do banco e usuários do PicPay Card podem incluir a opção de pagamento via cartão de débito em aplicativos como Rappi, Uber, Uber Eats, Cornershop, iFood, Netflix, Spotify e Cabify.

Além de ser mais uma opção para o cliente, a solução contribui com a experiência digital de quem possui cartão apenas na função de débito. Segundo o Original, geralmente esses consumidores pagam seus pedidos em dinheiro vivo ou na maquininha – ou seja, fora do app.

“Essa solução tem o objetivo de levar para os clientes mais facilidade e agilidade na hora de concluir seus pagamentos. Com a opção de débito, colocamos, mais uma vez, em prática a liberdade de escolha do cliente, além de promovermos a inclusão de quem não tem acesso ao cartão de crédito”, explica Simão Kovalski, head de meios de pagamento do Banco Original.