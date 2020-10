Onix, HB20 e Corolla: qual novo modelo menos desvalorizou em 2020?

No ano passado, três dos principais modelos de carros à venda no Brasil passavam por renovações para as suas linhas 2020, sendo duas trocas de geração, no caso do Chevrolet Onix e do Toyota Corolla, e uma estilização do Hyundai HB20. Pesquisa realizada pela Kelley Blue Book Brasil mostra que o Onix se deu melhor que o HB20 e o Corolla ao depreciar menos após 12 meses.

A pesquisa comparou os preços zero quilômetros de cada versão destes modelos em outubro de 2019 com os respectivos Preço de Revendedor KBB e Preço de Troca KBB em outubro de 2020.

O Preço de Revendedor KBB se refere ao preço que os lojistas estão praticando ao revender estes modelos no mercado de usados. O valor é uma referência às movimentações do mercado de carros zero quilômetros, uma vez que reflete o chamado “efeito elástico” de preço de carros seminovos quando são afetados pela oscilação dos modelos zero quilômetros.

Isso explica a estagnação dos preços médios do Onix em 12 meses, já que os aumentos de preços dos zero quilômetros do Onix acabaram influenciando os preços de Onix 2020 seminovos. No caso do HB20 e do Corolla, o comportamento da desvalorização foi mais independente da tabela dos zero quilômetros.

Modelo Média Versão com a menor desvalorização Versão com a maior desvalorização Chevrolet Onix 2020 0,1% 1,9% (LT 1.0 TB 12V MT6) -5,2% (JOY 1.0 8V MT) Hyundai HB20 2020 -9,7% -6,6% (SENSE 1.0 12V MT5) -14% (VISION 1.6 16V AT6) Toyota Corolla 2020 -10,9% -5,6% (ALTIS HYBRID 1.8 VVT-i 16V CVT) -18,1% (ALTIS HYBRID PREMIUM 1.8 VVT-i 16V CVT)

Já a desvalorização com base no Preço de Troca KBB indica qual é o preço que os lojistas estão pagando por estes veículos quando um proprietário particular decide vende-los para uma loja. Mais uma vez, o Chevrolet Onix se destaca com uma desvalorização média de -12,8%, enquanto Toyota Corolla e Hyundai HB20 desvalorizaram -22,3% e -24,6%, respectivamente.