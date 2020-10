OLX entra na briga por oferta de crédito com taxa a partir de 1,99%

A OLX Brasil, plataforma de venda de itens novos e usados, firmou uma parceria com a fintech EasyCrédito e passou a oferecer empréstimo pessoal para os clientes do site. São mais de 30 linhas disponíveis e com taxas de juros a partir de 1,99% ao mês. O valor do empréstimo é a partir de 500 reais a 35 mil reais e o prazo de pagamento varia entre 3 e 24 meses. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.

A ideia é que o consumidor tenha acesso ao crédito enquanto navega pela plataforma. Inicialmente, a possibilidade de contratar empréstimo está disponível apenas na categoria do site ‘para sua casa’, mas deve ser ampliado para os demais canais. O segmento de venda de móveis, eletrodomésticos, materiais de construção e jardim, entre outros foi um dos que mais cresceu desde o início da pandemia. De março até setembro, a alta foi de 42%.

Para contratar este tipo de produto, o consumidor pode acessar o link emprestimos.olx.com.br ou diretamente na página de qualquer produto, o cliente poderá fazer uma simulação e descobrir se tem um crédito pré-aprovado. Em minutos, ele visualiza, na própria plataforma da OLX, as propostas geradas pelas instituições financeiras conectadas na API da EasyCrédito. Em seguida, ele escolher a proposta que melhor se adequa à sua realidade financeira e faz a contratação do crédito.

Em entrevista à Exame, Joel Rennó Jr, sócio e diretor financeiro da OLX Brasil, explicou que a iniciativa aproxima ainda mais a plataforma de serviços financeiros. A OLX já firmou parcerias com grandes bancos, como Itaú e Bradesco, para financiamento de imóveis e carros e no início do segundo semestre deste ano, lançou uma carteira digital, a OLX Pay, que pagamento de produtos e serviços.

“Temos uma população desbancarizada e nossa base de clientes como é nacional reflete isso. Não queremos ser um marketplace de serviços financeiros, mas sabemos das necessidades dos clientes e queremos ser o conveniente possível. Quanto mais conveniente, mas tempo o cliente fica”, explicou.

A conveniência passa pela busca de crédito no mercado. O consumidor tem demandado por este tipo de produto, incentivado pela pandemia de coronavírus e pelos juros atrativos, com a Taxa Selic na mínima histórica. Na própria EasyCrédito, mais de cinco milhões de propostas de empréstimo pessoal foram solicitadas desde março.

“Quando o cliente vai direto ao banco ele tem uma resposta binária para aprovação do crédito. Na nossa plataforma não. Com a análise do perfil, ele recebe mais de uma proposta e pode escolher a mais atrativa”, acrescenta Marcos Túlio Ramos, presidente da EasyCrédito.

O executivo acredita que o mercado brasileiro caminha para uma oferta ainda maior de crédito. A fintech deve fazer novas parcerias ainda na área de varejo, educação e saúde. “´Nos Estados Unidos, é muito comum ter um crédito disponível na hora da compra. Nós estamos neste caminho.”

No mês passado, o Mercado Livre, concorrente da OLX, anunciou um aporte de 400 milhões de reais com o Goldman Sachs para ampliar e facilitar oferta de crédito para pequenos empreendedores. Em junho deste ano, anunciou medidas de concessão de crédito por meio da plataforma do Mercado Pago, com taxas a partir de 2,99% ao mês em boleto parcelado e capital de giro.