Nubank lança ferramenta que garante rendimento acima de 100% do CDI

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 10, que iniciou os testes da funcionalidade que permitirá que os clientes da fintech agendem o resgate dos depósitos. Neste primeiro momento, a ferramenta, denominada de resgate planejado, estará disponível para alguns clientes e depois ampliada para toda a base.

A novidade estará disponível dentro da função “Guardar Dinheiro”, lançada em 2019. Não há um valor mínimo para depósitos e as operações podem ser feitas 24 horas por dia, sete dias por semana. Os depósitos têm um rendimento de 100% do CDI com liquidez imediata e a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos por CPF de até R$ 250 mil.

Nesta fase de teste, o rendimento pode chegar a 118% do CDI em dois anos, com taxas que podem variar a depender das condições de mercado. O cliente poderá optar por resgatar seus recursos em diferentes prazos a serem contados a partir da data de depósito.

“O Resgate Planejado é uma solução simples, segura e totalmente adaptável à realidade e planejamento financeiro de cada cliente. É mais um exemplo do compromisso do Nubank de descomplicar a vida das pessoas para que elas tenham total controle sobre suas vidas financeiras e consigam realizar seus planos”, afirma David Vélez, CEO e fundador do Nubank. “A ideia é que, quanto mais tempo seu dinheiro ficar guardado, maiores serão os ganhos”, diz.