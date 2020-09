Nubank e PayPal fazem parceria e cliente pode usar débito em lojas online

O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 10, uma parceria com o PayPal para oferecer aos clientes da fintech a possibilidade de pagamento usando o débito online em mais de 350.000 lojas online.

Desta maneira, os clientes do Nubank podem realizar compras online no PayPal usando o cartão com a função débito — e não só com a função crédito.

Para comprar online não é necessário ter o cartão com a função débito em sua versão física, basta gerar um cartão virtual de débito no aplicativo da fintech.

Desde junho, o Nubank oferece cartão virtual de débito. Ele tem numeração exclusiva e pode ser bloqueado, desbloqueado ou mesmo apagado diretamente pelo aplicativo, quantas vezes for necessário, sem nenhum impacto no cartão físico.

Para gerar o cartão virtual do Nubank na função débito, basta selecionar o atalho “Cartão Virtual” no aplicativo e digitar a senha de 4 dígitos. As informações do novo cartão, como número, nome do titular, data de vencimento e código de segurança (CVV) aparecerão na tela.

Para pagar por produtos e serviços com cartão de débito na plataforma do PayPal, o consumidor precisa abrir uma conta (que é gratuita) e adicionar seus cartões de débito à carteira digital do PayPal. Na hora do checkout, basta escolher o cartão de débito cadastrado e pagar, da mesma forma como o cliente está habituado a fazer atualmente com seus cartões de crédito.