Nexoos lança aplicativo para investidor participar de rodadas de negócios

A fintech de crédito para empresas Nexoos pretende facilitar a vida dos pequenos investidores que têm interesse em fazer empréstimos entre pessoas (ou peer to peer). Com um aplicativo gratuito — disponível para iOS e Android —, eles vão poder acessar sua própria conta e realizar os investimentos. Para ter acesso, basta se cadastrar no site da Nexoos com perfil de investidor.

Primeira instituição financeira e fintech a realizar uma operação no modelo sociedade de empréstimos entre pessoas (SEP) no país, a Nexoos opera por meio do modelo marketplace lending, que conecta empresas e fontes de capital. Ao todo, mais de 315 milhões de reais em créditos já foram financiados por uma base de mais de 50.000 investidores. Cerca de 300.000 PMEs já foram analisadas até o momento.

”O objetivo é levar melhor experiência ao cliente, com praticidade, agilidade, mobilidade e segurança”, afirma Murilo Bassora, sócio e CTO da fintech, em nota. Entre as funcionalidades, é possível acompanhar e realizar investimentos, inclusive participar das rodadas de negócios, consultar saldo e extrato da conta. “Buscamos a excelência de nossos serviços constantemente. Estamos ampliando e melhorando as ferramentas de acesso aos nossos clientes e facilitando o investimento de pessoas físicas em PMEs”, ressalta.