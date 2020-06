Nascidos em abril podem sacar 2ª parcela do auxílio de R$ 600

A Caixa iniciou o pagamento em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Nesta quarta-feira, 3, os beneficiários do programa nascidos em abril podem sacar o dinheiro nas agências bancárias.

Os recursos, que haviam sido antecipados para uso digital pelo aplicativo Caixa Tem, serão transferidos automaticamente para as contas informadas pelos beneficiários.

O calendário de saque foi escalonado para evitar aglomerações nas agências dos bancos.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 14h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 14h, o atendimento continua até o último cliente. Além disso, o banco fechou parceria com cerca de 1.200 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

Calendário

Veja o calendário abaixo: