Mercado Livre começa a financiar veículos em sua plataforma

A unidade de Classificados do Mercado Livre anunciou uma parceria com os bancos Itaú e Santander para oferta de financiamento de carros em seu marketplace VIS (Veículos, Imóveis e Serviços).

O objetivo é atender aos novos hábitos de consumo online, intensificados pela covid-19. Mesmo no período da pandemia, a busca por automóveis cresceu no marketplace. Somente em abril foram 40 milhões.

Entre os diferenciais das linhas de financiamento que estarão disponíveis na plataforma estão taxas competitivas e a possibilidade de pré-aprovação de crédito em tempo real. Nesta primeira fase de implantação poderão ser financiados automóveis e vans.

Para solicitar um financiamento de veículo no Mercado Livre, após selecionar o modelo do seu interesse o consumidor deve clicar na opção “Simular Financiamento”. Então, deve informar CPF e data de nascimento; realizar a simulação (número de parcelas, valor de entrada etc); e informar mais alguns dados pessoais. O banco parceiro emitirá um “voucher” com o valor do crédito pré-aprovado, que será encaminhado à loja vendedora.