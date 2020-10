Me Poupe!, de Nathalia Arcuri, começa a oferecer cursos para empresas

A Me Poupe!, plataforma de educação financeira, está expandindo suas frentes de negócios. A startup, que disponibiliza conteúdos de educação financeira gratuitamente e já oferece dois cursos pagos voltados para pessoas físicas, conta à EXAME que também atuará no mercado B2B.

A ideia da plataforma é oferecer a empresas o treinamento “Meu salário, minhas regras” como benefício para colaboradores. Ministrado pela especialista em finanças e CEO da Me Poupe!, Nathalia Arcuri, o curso tem conteúdo sobre finanças voltado para profissionais que recebem um salário fixo. O benefício poderá ser ofertado pelo empregador de forma gratuita ou com a cobrança de uma coparticipação.

A novidade parte de uma demanda do proprio mercado: segundo Lucydio Ceravolo, diretor comercial da Me Poupe!, muitas empresas perceberam o quanto a pandemia afetou a rotina e finanças de seus funcionários e começaram a buscar cursos de planejamento financeiro para oferecer às equipes, com o objetivo de reter talentos e aumentar a produtividade. “Estamos em conversas avançadas para oferecer o treinamento para empresas de grande porte, que têm pelo menos 5 mil colaboradores.”

O novo curto tem 4 horas de duração, tem materiais de apoios, como ebooks e exercícios, e foi adaptado para mobile. É mais rápido e leve do que o primeiro curso desenvolvido pela empresa: a “Jornada da Desfudência”, que tem 40 horas semanais, diz o executivo. “Foi uma demanda das empresas. A ideia é que os tópicos do curso possam ser acompanhados com mais facilidade dentro de uma rotina corrida”.

O conteúdo é voltado para um público eclético. “A ideia é que muitos exercícios ensinados no curso possam ser feitos no papel, e não necessariamente exijam que o funcionários saiba mexer em planilhas Excel”, completa Ceravolo.

A plataforma abriu a compra do novo curso e também do conteúdo para profissionais autônomos, “Eu, chefe de mim”, lançado no fim de setembro, e, em três dias 10 mil pessoas adquiriram os conteúdos. A “Jornada” já contabiliza mais de 19 mil alunos desde 2018. Ou seja, no total, os três cursos já foram adquiridos por quase 30 mil pessoas.

Os cursos pagos correspondem à maior parte da receita da plataforma, que faturou R$ 22 milhões em 2019. “É muito animador ver as pessoas tomando consciência sobre a importância da educação financeira e querendo se aprofundar nisso. A Me Poupe! trabalha há cinco anos para levar liberdade financeira para que mais brasileiros possam transformar suas vidas”, diz Arcuri.