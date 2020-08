Mega-Sena: Veja as dezenas sorteadas no concurso 2290

A Mega-Sena sorteou hoje o prêmio de R$ 27 milhões do concurso 2.289. As dezenas sorteadas foram: 60-36-05-57-44-18. A Caixa informou que não houve vencedor.

No penúltimo sorteio, realizado no dia 13 de agosto, 33 apostas levaram um prêmio de R$ 53.948,07 (para cada vencedor) porque acetaram cinco dos números sorteados.

Para o próximo sorteio, na semana que vem, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.