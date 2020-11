Mega-Sena: confira os resultados do concurso 2317

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2317 da Mega-Sena sorteado nesta quarta-feira, 11, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O valor acumulou e será sorteado novamente no sábado (14), com prêmio estimado em R$ 40 milhões.

As dezenas sorteadas foram 03 – 08 – 30 – 33 – 35 – 48.

