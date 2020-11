Mega-Sena: confira os resultados do concurso 2315

As apostas podem ser feitas sempre até as 19 horas (horário de Brasília) de cada sábado, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O acesso pode ser feito por celular, computador ou outros dispositivos. Antes, é preciso fazer um cadastro, permitido somente maiores de idade (18 anos ou mais), além de preencher o número do cartão de crédito.

Chances de ganhar

A chance de acertar em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com somente seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de um em 50.063.860, segundo a Caixa. O volante, com seis dezenas marcadas, custa 4,50 reais.