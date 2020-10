Mega-Sena: confira os resultados do concurso 2.310

Apostou na Mega-Sena e quer saber se ficou rico? Nesta terça-feira (10), foram sorteados os números da Mega-Sena para o concurso 2.310, Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Os números sorteados são: 13 – 17 – 28 – 29 – 42 – 53.

A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas está em R$ 29 milhões.

Não foi dessa vez?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. É necessário ser maior de 18 anos.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50.

