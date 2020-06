Mais de 1 milhão de contribuintes ainda não entregaram a declaração do IR

Faltando pouco mais de quatro horas para o fim do prazo, cerca de 1 milhão de declarações de imposto de renda ainda não foram entregues à Receita Federal. Ao longo do dia, têm sido enviados cerca de 264.000 documentos ao órgão por hora – se essa média for mantida, todas as declarações deverão ser endereçadas dentro do prazo.

“É bom lembrar que o programa continuará disponível normalmente e que os contribuintes poderão fazer suas declarações. A diferença é que terão de pagar multa”, explica José Barroso Tostes Neto, secretário especial da Receita Federal, em conversa com jornalistas, nesta terça-feira à noite.

Segundo Tostes, os contribuintes que precisarem fazer retificação da declaração poderão fazer os ajustes e enviar os documentos virtualmente, sem precisar ir à Receita. Essa opção estará disponível pelo portal e-Cac. Para fazer essa remessa, o contribuinte precisará ter certificado digital ou gerar um código a partir do número da declaração do imposto de renda.

A estimativa é que mais de 19 milhões de pessoas tenham imposto a receber, o que, em valores, deve significar mais de 24 bilhões de reais. Outros 6 bilhões de contribuintes terão que pagar imposto em um montante equivalente a 19,6 bilhões de reais.

Fonte: Receita Federal