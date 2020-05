Magalu e Méliuz fazem parceria e vão dar cashback em compras online

Quem fizer compras na loja online do Magazine Luiza poderá receber até 3,5% do valor gasto de volta na sexta-feira, 29. Para isso, os clientes precisam iniciar a compra por meio do site ou do aplicativo da Méliuz, empresa de cashback (termo em inglês para estorno) que já devolveu mais de 140 milhões de reais aos brasileiros desde 2011.

Mas não é só a varejista que vai participar do Dia do Cashback que é comemorado amanhã. Participam da campanha a Dell (que vai dar 10% de cashback), Centauro (15%), O Boticário (10%), Adidas (7%), Acer (5%), Seculus (15%), Natura (8%), Carrefour (5%), Marisa (10%), Huddies (17,5%), Reserva (14,5%), Capodarte (7%) e Renner (15%).

Após a confirmação da compra, o cashback é creditado no extrato do Méliuz e, ao atingir 20 reais de saldo, o consumidor pode solicitar o resgate do valor para sua conta corrente ou poupança. O serviço é gratuito.

Os usuários também serão recompensado com até 30% de cashback na compra de bebidas como gin, vodca e uísque e podem receber até 40% de volta em produtos da Nissin, feitas em qualquer loja física, online ou via delivery. Neste caso, o dinheiro de volta é validado por meio do QR Code ou da chave de acesso presentes na nota fiscal emitida no momento da compra.