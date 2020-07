Leilões de imóveis em todo o país têm lances iniciais de R$ 12,5 mil 

Cerca de 500 imóveis estão sendo leiloados em todo o país. Há opções de casas, apartamentos, terrenos, prédios comerciais e galpões. Os lances iniciais vão de 24.000 reais a 69,2 milhões de reais.

Um dos leilões será realizado pela Zukerman Leilões e os interessados em participar devem entrar no site da leiloeira, ler o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel para ter a chance de arrematá-lo.

Os imóveis disponíveis estão localizados nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Bancos

A Sold Leilões também está com leilão aberto até o dia 28 de julho. São mais de 100 imóveis em 17 estados que estão sendo leiloados por três bancos (Santander, banco Pan e Inter). As ofertas têm lances iniciais que variam entre 12.500 reais e 4,1 milhões de reais.

O Santander é a instituição com o maior número de unidades leiloadas, com descontos de até 68%. O banco oferece facilidades no pagamento, como parcelamento em até 420 meses e débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão.

Entre os imóveis em destaque está uma casa em São Paulo, com dois quartos, uma vaga na garagem e 168 metros quadrados de área total. O lance inicial é a partir de 124.400 reais, valor 42% abaixo da avaliação. No bairro Chácara São João, um apartamento com duas vagas na garagem e 146 metros quadrados de área total pode ser arrematado a partir de 258.300 reais. Na Bahia, estão leiloando uma casa em Salvador, com dois quartos com suítes, no valor de 93.300 reais. Na capital mineira, uma casa com dois dormitórios e 380 metros quadrados de área total está disponível com valor 58% abaixo da avaliação, com lance inicial de 409.500 reais.

No lote do banco Pan, os descontos chegam em 60%. Uma casa no bairro Jardim Leonor, em São Paulo, avaliada em 2,1 milhões de reais, recebe lances a partir de 997.200 reais. O encerramento do leilão será no dia 24 de julho.

O banco Inter completa a lista de instituições financeiras com propriedades leiloadas e disponibiliza lotes entre os dias 16 e 28 de julho. Entre os imóveis há um apartamento de 81 metros quadrados, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, no valor de 255.000 reais.