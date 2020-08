Leilões de 400 imóveis têm descontos de até 70%

Cerca de 400 imóveis estão em leilão no mês de agosto. São casas, apartamentos e terrenos que foram retomados tanto pelos bancos como pela Justiça do Trabalho.

Os leilões dos imóveis da Justiça do Trabalho ocorrerão entre os dias 18 e 20 de agosto. São 200 imóveis disponíveis no município de São Paulo. Entre os imóveis em destaque está um apartamento duplex de cobertura, no bairro Jabaquara, na cidade de São Paulo, avaliado em R$ 434.261,00 e com lance inicial de R$ 173.704,40. Outro destaque é um apartamento, no bairro do Ipiranga, avaliado em R$ 980 mil e com lance inicial de R$ 392 mil.

O evento será online e realizado no site da leiloeira Fidalgo. A lista completa dos imíveis também está disponível no site (www.fidalgoleiloes.com.br). Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão, estando munido de documentos e folhas de cheques para pagamento.

Bancos

Os leilões dos bancos têm mais de 170 imóveis em diferentes estados. As ofertas têm lances iniciais que variam entre R$ 35,1 mil e R$ 9,6 milhões, podem ser realizadas até o dia 26 de agosto no site SOLD Leilões (https://www.sold.com.br/leiloes-de-imoveis).

Há opções de casas, apartamentos, vagas de garagem e terrenos em 16 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná, Pernambuco, Maranhão e Pará.

O banco Santander é a instituição com o maior número de unidades leiloadas, com descontos de até 71%. O banco oferece facilidades no pagamento de alguns lotes, como parcelamento em até 420 meses e débitos de condomínio e IPTU quitados pelo banco até a data do leilão, que termina no dia 26 de agosto.

Outra instituição que está com imóveis à venda é o banco Pan, com descontos de até 52% no valor de avaliação e facilidade de pagamento em até 48 meses. Uma casa no Paraná, com 109 metros quadrados, pode ser arrematada por R$ 210,6 mil. Já no Rio de Janeiro, um terreno com mais de 5 mil metros quadrados está à venda por R$ 2,9 milhões. O encerramento do leilão será no dia 26 de agosto.

O banco Inter também oferece oportunidades com até 50% de desconto e pagamento em até 240 meses. Entre as opções, um apartamento em São Paulo, com 147 metros quadrados e três vagas na garagem recebe lances a partir de R$ 389 mil. Ainda em São Paulo, uma casa de 140 metros quadrados está disponível por R$ 175 mil.

Aos interessados em salas comerciais e vagas de garagem, o banco ABC oferece mais de 50 opções no Ceará, com valores que variam entre R$ 35,1 mil e R$ 4,3 milhões. Completam a lista os lotes disponibilizados para arremate pelo China Construction Bank (CCB). Há opções de terrenos em área urbana e rural, nos estados da Bahia, do Paraná e do Rio de Janeiro, com lances entre R$ 480 mil e R$ 9,6 milhões.

Cuidados ao comprar um imóvel

Apesar dos descontos serem atrativos, antes de comprar um imóvel em um leilão é necessário tomar alguns cuidados. O primeiro é optar por imóveis que estejam desocupados, já que muitas vezes a saída do morador da casa arrematada pode ser discutida na Justiça, mesmo o comprador tendo em mãos uma carta de arrematação que permite solicitar a desocupação. Para ir à Justiça, o comprador do imóvel precisará contratar um advogado e precisar de uma dose de paciência, já que a data de desocupação pode demorar mais do que o esperado.

Outra dica importante é pesquisar se o imóvel tem outras dívidas, como IPTU e taxas que deixaram de ser pagas pelo antigo morador. O pagamentos desses débitos serão de responsabilidade do comprador. Vale lembrar que compra um imóvel tem que arcar com o pagamento de outras despesas, como a taxa de registro em cartório, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

É fundamental também avaliar a forma de pagamento do imóvel determinada no edital do leilão. Muitos leilões não permitem, por exemplo, a utilização do FGTS no pagamento do imóvel arrematado. Também é necessário pagar ao leiloeiro uma comissão adicional de 5% do valor do lance no ato da arrematação. Por outro lado, muitas vezes é possível obter descontos de até 10% se o pagamento for feito à vista. Em geral, é necessário arcar com um sinal correspondente a 30% do valor do imóvel e o saldo devedor pode ser dividido em diversas parcelas. Alguns leilões permitem o financiamento da dívida, mas é necessário contratar o empréstimo com antecedência.

Por fim, verifique no edital a descrição das condições de venda, o estado de conservação, a forma de pagamento, o preço mínimo, a comissão do leiloeiro, os impostos e o modelo de contrato que será assinado pelas partes.