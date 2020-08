Leilão do Santander tem BMW com lance inicial de R$ 35 mil

Na próxima terça-feira, 18, às 10h, acontece o leilão de veículos recuperados de financiamento do banco Santander. O evento, realizado pela Sato Leilões, oferece carros populares, motos e veículos executivos por lances iniciais a partir de R$ 6 mil. Entre os modelos mais disputados pelos arrematantes está a BMW 328 I 3A51 2012/2013, com lance inicial a partir de R$ 35 mil.

Na categoria 4×4, o público pode optar pela Hilux CD 4X4 SRV 2012/2013, com lance inicial a partir de R$ 40 mil, ou a Amarok CD 4X4 HIGH 2013/2014, com lance inicial a partir de R$ 38 mil.

Outros veículos que chamam a atenção são o Passat 2.0 T 2013/2014, com lances a partir de R$ 30 mil e o Volvo XC60 3.0T AWD 2009/2010, a partir de R$ 19 mil.

Na categoria motos, o destaque fica para o lote 23, com a Suzuki GSX-S1000A 2016/2017, com lance inicial a partir de R$ 16 mil. Além disso, os arrematantes podem optar pela Yamaha FZ25 Fazer 2019/2020, com lances a partir de R$ 6 mil.

Por conta da pandemia, as visitas ao pátio da casa leiloeira, que fica na cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo, estão suspensas temporariamente. A medida visa manter equipes e clientes em segurança.

Em contrapartida, nos links de cada um dos itens, disponíveis no edital, é possível visualizar fotos detalhadas e também vídeos, que auxiliam no momento da avaliação.

A transmissão ao vivo do leilão de veículos pode ser acompanhada pelo site e canal do YouTube da Sato Leilões. Vale lembrar que essa é a quinta edição do evento realizada pela empresa.

A companhia também desenvolveu o sistema Car Delivery, para entregar o veículo arrematado na casa do comprador.