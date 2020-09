Leilão de imóveis do governo de SP tem lance inicial de R$ 25 mil

O governo de São Paulo irá leiloar imóveis em várias cidades do estado. São 10 lotes com terrenos, galpões, lojas e casas. Há imóveis com lance inicial a partir de 25 mil reais e possibilidade de pagamento em 120 parcelas. Os descontos são, em média de 30%, chegando em alguns imóveis a 40%.

O leilão ocorrerá no dia 30 de setembro às 11h, de forma presencial e eletrônica, no Palácio dos Bandeirantes ou no site da leiloeira Fidalgo Leilões. Os imóveis estão localizados nas cidades de Aparecida, Araraquara, Barretos, Bragança Paulista, Campinas, Diadema, Ribeirão Preto e Tabapuã.

Entre os destaques estão os seguintes imóveis:

Imóvel com área de 272.094m² e área construída de 4.060 metros quadrados localizado na Avenida Doutor Plinio Salgado Nº 4.120, no município de Bragança Paulista – SP. Lance inicial de R$ 30.700.000,00, entrada mínimo de 5% e o restante em até 120 parcelas. Imóvel desocupado.

Imóvel composto por terreno com área de 37.362,49 metros quadrados, no bairro Vila Industrial ao lado do Centro de Campinas. O bairro possui toda infraestrutura básica necessária, localizado na Rua Pereira Rebouças 185, no município de Campinas – SP. Lance inicial de R$ 25.100.000,00, entrada mínima de 10% e o restante em até 120 parcelas.

Imóvel urbano, caracterizado como sala comercial, com área privativa de 25,23 metros quadrados, localizada na Avenida Sete de Setembro, 1275, loja 11, no município de Araraquara-SP. Desocupado, lance inicial de R$ 30.000,00, entrada mínima de 15% e o restante até 72 parcelas.

Imóvel urbano, caracterizado como sala comercial, com área privativa de 34,37 metros quadrados para Avenida Sete de Setembro, 1275, loja 13, no município de Araraquara-SP. Desocupado, lance inicial de R$ 40.000,00, entrada mínima de 15% e o restante até 96 parcelas entre outros.

É possível conferir a lista completa dos itens a serem leiloados, através do Site: www.fidalgoleiloes.com.br. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão, estando munido de documentos para modalidade presencial ou devidamente se cadastrar com antecedência no site www.fidalgoleiloes.com.br.

Para toda compra de imóvel , o leiloeiro oficial Douglas José Fidalgo responsável pela realização do leilão, ressalta a grande facilidade para aquisição à vista ou de forma parcelada com entrada mínima de 5%,10% e 15% e o restante em até 120 meses Deverá também serem feitas visitas in loco, pesquisas como o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação , prazos, taxas no parcelamento e estado do bem.

Cuidados ao comprar um imóvel

Apesar dos descontos serem atrativos, antes de comprar um imóvel em um leilão é necessário tomar alguns cuidados. O primeiro é optar por imóveis que estejam desocupados, já que muitas vezes a saída do morador da casa arrematada pode ser discutida na Justiça, mesmo o comprador tendo em mãos uma carta de arrematação que permite solicitar a desocupação. Para ir à Justiça, o comprador do imóvel precisará contratar um advogado e precisar de uma dose de paciência, já que a data de desocupação pode demorar mais do que o esperado.

Outra dica importante é pesquisar se o imóvel tem outras dívidas, como IPTU e taxas que deixaram de ser pagas pelo antigo morador. Os pagamentos desses débitos serão de responsabilidade do comprador. Vale lembrar que a compra de um imóvel implica arcar com o pagamento de outras despesas, como a taxa de registro em cartório, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI).

É fundamental também avaliar a forma de pagamento do imóvel determinada no edital do leilão. Muitos leilões não permitem, por exemplo, a utilização do FGTS no pagamento do imóvel arrematado. Também é necessário pagar ao leiloeiro uma comissão adicional de 5% do valor do lance no ato da arrematação. Por outro lado, muitas vezes é possível obter descontos de até 10% se o pagamento for feito à vista. Em geral, é necessário arcar com um sinal correspondente a 30% do valor do imóvel e o saldo devedor pode ser dividido em diversas parcelas. Alguns leilões permitem o financiamento da dívida, mas é necessário contratar o empréstimo com antecedência.

Por fim, verifique no edital a descrição das condições de venda, o estado de conservação, a forma de pagamento, o preço mínimo, a comissão do leiloeiro, os impostos e o modelo de contrato que será assinado pelas partes.