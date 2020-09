Leilão de imóveis do Santander oferece até 70% de desconto

O Santander Brasil organiza um novo leilão de imóveis na quinta-feira, 24. Na data, 586 propriedades – entre casas e apartamentos – estarão à venda com até 70% de desconto. Os interessados poderão encontrar os locais no portal Santander Imóveis.

Distribuídos em todas as regiões do país, os imóveis são vendidos com valores a partir de R$ 40 mil até R$ 6,9 milhões. Com 337 unidades à venda, o Sudeste se destaca com o maior número de itens no leilão, seguido pelo Nordeste (121) e do Sul (72).

Os leiloeiros credenciados dessa edição são: Biasi Leilões, Cravo Leilões, Frazão Leilões, Leiloei.com, Mega Leilões, Pestana Leilões, Sold Leilões e Zukerman Leilões.

Para conhecer os imóveis à venda, basta acessar o site. É possível aplicar filtros de acordo com o interesse – por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).