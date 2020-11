Leilão de carros tem Dodge Journey com lance a partir de R$ 16,5 mil

Na próxima terça-feira, 17, às 10h, acontece a 10ª edição do leilão de carros retomados pelo banco Santander. O evento, realizado pela Sato Leilões, oferece carros, motos e utilitários, com lances a partir de R$ 5 mil.

Entre os lotes estão um Dodge Journey R T 2011/2011, com lances a partir de R$ 16.500, e um Jeep Cherokee LTD 3.7 2012/2012, com lance inicial a partir de R$ 21 mil. Pela tabela Fipe, o valor do modelo 2012 do Journey custa R$ 48.000 e, da Cherokee, cerca de R$ 60.000.

Para quem busca veículos utilitários é possível encontrar uma Fiat Ducato Multi Revesc 2013/2013 e um Renault Master MBUS L3H2 2014/2015, com lances a partir de R$ 31.000 mil e R$ 44.000 mil, respectivamente.

Na categoria de motos está disponível uma Honda XRE 300 2016/2016, com lances a partir de R$ 6.500. Já entre os carros populares o público pode optar por um Volkswagen UP Take MCV 2017/2018, com lance inicial a partir de R$ 14.000 mil.

Nesta edição o consumidor pode escolher receber o bem arrematado em casa, por meio do sistema Car Delivery. Além disso será possível realizar a visitação dos lotes no pátio da casa leiloeira, localizado na cidade de Ribeirão Pires/SP, entre os dias 13 e 16, das 09h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

O leilão terá transmissão pela internet, no site e canal da leiloeira no YouTube.