Leilão de carros e motos tem lance inicial a partir de R$ 3.100 

O Santander irá leiloar no dia 15 de setembro veículos recuperados de financiamento. O evento, realizado pela leiloeira Sato, terá carros populares e de luxo, além de motos. O lance inicial mais barato, de 3.100, é de uma moto Yamaha Fazer YS250 2010/2011.

Entre os veículos, os destaques estão um Jaguar XF V8 Luxury 2010/2011, com lances a partir de 72 mil reais. Há também um Volkswagen Fusca AB 2014/2015, popularmente conhecido como “novo Fusca”, com lance inicial a partir de 34 mil reais.

Os arrematantes também podem optar por um Mitsubishi Outlander 3.0 V6 2010/2011, com lance inicial a partir de 17 mil reais, e a Mercedes-Benz C-200 K 2008/2009, com lance a partir de 18.500 reais. Para quem procura picape-média, o leilão trará lotes com a Ford Ranger XL CS4 22H 2015/2015 e a Volkswagen Amarok CD 4X4 HIGH 2013/2013, com lances a partir de 29 mil reais e 32 mil reais, respectivamente.

Neste momento, as visitas a casa leiloeira, localizado na cidade de Ribeirão Pires (São Paulo), estão suspensas temporariamente por conta da pandemia No entanto, é importante lembrar que no edital do evento é possível conferir cada um dos lotes disponíveis, especificações sobre cada item, assim como fotos e vídeos detalhados, que auxiliam na avaliação do bem.

Os consumidores que arrematarem lotes neste evento poderão receber os bens em qualquer lugar do território nacional, por meio do sistema Car Delivery. “Sabemos que nem todos os participantes podem se deslocar para retirar o item arrematado, seja por uma questão de custo ou de disponibilidade. Dessa forma, criamos o sistema de entregas, oferecendo conforto, segurança e praticidade”, afirma Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e CEO da empresa Sato Leilões.

Cuidados

Quem ficou interessado pelos leilões preciso estar atento a alguns cuidados antes de arrematar o item desejado, que vão além do preço baixo:

Pesquisar informações

Antes de fazer qualquer compra você deve pesquisar informações sobre o produto, no mercado de leilão isso não é diferente. Antes de arrematar faça uma busca sobre débitos e condições do item.

Modos de pagamento

Antes de oferecer seu lance, atente-se aos métodos de pagamento. Uma vez arrematado, não é possível desistir da compra. Certifique-se também que a conta de pagamento esteja em nome do leiloeiro oficial.

Leia o edital

No documento estão todas as informações, modo de pagamento, lance inicial, data, hora, local (caso seja presencial), data de encerramento do leilão, se o imóvel está ou não ocupado, se o veículo é sucata, novo, seminovo, se há pendências de pagamento, entre todas as outras informações necessárias que o cliente deve saber sobre o item, antes de comprá-lo.

No site da empresa leiloeira é possível verificar a lista completa dos itens, assim como os valores para arremate dos bens. No edital também é possível ver fotos dos itens e lance inicial. Para os interessados na compra, que devem ser maiores de idade, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e realizar o lance pelo link.