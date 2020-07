Leilão de carros do Santander tem Camaro a partir de R$ 72 mil

O Santander realiza na próxima semana, 21 de julho, um leilão de carros recuperados de financiamento do banco. O leilão terá carros populares e veículos executivos com lances iniciais a partir de 4.400 reais.

Entre os modelos estão o Camaro 2 SS 2013/2014, com lance inicial de 72.300 reais e o Audi A4 1.8T, com lance inicial a partir de 20.800 reais.

Na categoria de carros populares, os destaques são KWID Zen 1.0 MT 2019/2020, que tem lance inicial de 17.400 reais, e o HB20 1.0M Comfort 2017/2018, com lance inicial de 20.100 reais. Entre as motos, o destaque fica para o lote 30 com a Yamaha MT 03 ABS 2017/2018, com lance inicial a partir de 14.500 reais.

Os interessados em participar do Leilão de veículos recuperados de financiamento do Banco Santander, realizado pela Sato Leilões, devem ser maiores de idade, e se cadastrar no site do leiloeiro para ofertar lances pelo link: https://www.satoleiloes.com.br/leilao/index/leilao_id/4857

A transmissão do vivo do leilão será realizada pelo site e canal do YouTube da Sato Leilões.

Por conta da pandemia, a leiloeira disponibilizou fotos detalhadas dos itens e também vídeos para avaliar o estado de cada um dos bens anunciados no edital, já que as visitas ao pátio estão fechadas.

Quem arrematar o carro terá opção de pedir para que entreguem o carro no endereço solicitado. O serviço foi denominado de Car Delivery para a entrega do bem arrematado.

“Incluímos o Car Delivery, um serviço para todo o Brasil, em que os arrematantes podem optar para que os bens sejam entregues na porta de suas casas, com todo conforto, segurança e mantendo todas as regras de higiene e distanciamento social”, explica Antonio Hissao Sato Junior, especialista e leiloeiro público oficial.