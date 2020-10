Leilão de carro tem Hyundai Azera com lance inicial de R$ 23 mil

Na próxima terça-feira, 13, às 10h, acontece a oitava edição do leilão de carros recuperados de financiamento pelo banco Santander. Realizado pela empresa Sato Leilões, o evento contará com carros populares e de luxo, além de motos, com lance inicial a partir de 3.000 reais.

Os arrematantes poderão levar para casa o Hyundai Azera 3.0 V6 2011/2012, que tem lances a partir de 23.000 reais, metade de seu valor de mercado, equivalente a 46.000 reais, segundo a tabela Fipe. Também estará disponível um sedâ da marca, o Sonata GLS 2010/2011, com lance inicial a partir de 19.000 reais.

Além deles, será leiloado um Volkswagen Amarok CD 4X4 High 2011/2012, com lance inicial a partir de 29.000 reais. Na categoria motos, é possível encontrar os modelos Yamaha XTZ250 Ténéré 2018/2019 e Honda CG 160 Start 2019/2019, com lances a partir de 6.500 e 4.000 reais, respectivamente.

Nesta edição, o leilão irá oferecer um desconto de 100 reais na taxa administrativa para quem realizar o pagamento até as 17h, no dia do evento. Para conferir cada lote disponível e especificações sobre cada item, assim como fotos e vídeos detalhados dos bens, os arrematantes devem conferir o edital.

As visitas ao pátio da casa leiloeira, localizado no município de Ribeirão Pires, São Paulo, seguem suspensas por causa da pandemia. Para acompanhar o evento em tempo real, os arrematantes podem acessar o site ou o canal da Sato Leilões no YouTube.

Todos os consumidores que adquirirem lotes no evento poderão receber os bens, em qualquer lugar do território nacional, por meio da Car Delivery.