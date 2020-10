Leilão de 400 veículos tem lance inicial a partir de R$ 6 mil 

Cerca de 400 veículos serão leiloados nesta sexta-feira, 23. São carros populares, SUVs, motos, minivans e caminhões. Os veículos são recuperados de financiamento ou que passaram por roubos/furtos, colisões, enchentes e incêndios, entre outros. Quer aprender a sair das dívidas? EXAME ACADEMY ensina a administrar o seu orçamento.

Entre os destaques estão um Chevrolet Onix Joy 1.0 2019, por exemplo, com lance inicial de R$ 10.300,00. O valor está bem abaixo da tabela FIPE, que é de R$ 36.863,00. Há um Onix LT 2020 que foi colocado à venda por uma seguradora após colisão. O lance inicial pelo carro é de R$ 6.100,00.

No lote há também um Jeep Renegade Longitude 2017 também é proveniente de colisão, com lance inicial de R$ 13.100,00. Outros carros dos lotes são um Audi Q5 2018 e uma Mercedes GLC Coup 250 Turbo 2016/2017, com lances iniciais de R$ R$ 81.200,00 e R$ 160 mil, respectivamente.

Cuidados

Quem ficou interessado pelos leilões preciso estar atento a alguns cuidados antes de arrematar o item desejado, que vão além do preço baixo:

Pesquisar informações

Antes de fazer qualquer compra você deve pesquisar informações sobre o produto, no mercado de leilão isso não é diferente. Antes de arrematar faça uma busca sobre débitos e condições do item.

Modos de pagamento

Antes de oferecer seu lance, atente-se aos métodos de pagamento. Uma vez arrematado, não é possível desistir da compra. Certifique-se também que a conta de pagamento esteja em nome do leiloeiro oficial.

Visite

Alguns leilões possuem a possibilidade de fazer a visitação, que nada mais é do que você conferir de perto o item que deseja comprar. A visita facilita sua percepção sobre o que realmente espera do produto. Excepcionalmente em decorrência da covid-19, o leilão não poderá receber visitações, mas, para contornar essa questão, a leiloeira disponibilizou vídeos de inspeção dos lotes, além das fotos, para facilitar a visualização dos itens.



Leia o edital

No documento estão todas as informações, modo de pagamento, lance inicial, data, hora, local (caso seja presencial), data de encerramento do leilão, se o imóvel está ou não ocupado, se o veículo é sucata, novo, seminovo, se há pendências de pagamento, entre todas as outras informações necessárias que o cliente deve saber sobre o item, antes de comprá-lo.