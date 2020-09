Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 1 mil e notebook por R$ 250

Um leilão realizado pela Receita Federal pode ser a oportunidade que o consumidor estava esperando para adquirir produtos eletrônicos. Entre os 169 lotes que estarão disponíveis para lances a partir do dia 9 de setembro estão notebooks a partir de 250 reais e modelos do iPhone com lance inicial de 1.000 reais.

Os produtos foram apreendidos em operações realizadas na região Nordeste e estão armazenados em depósitos em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Alguns produtos pode ser adquiridos apenas por pessoas jurídicas. É preciso verificar as restrições de cada lote.

Entre os destaques do leilão estão alguns produtos da Apple. O MacBook Pro (lote 10), por exemplo, está sendo ofertado inicialmente por 1.000 reais, mesmo preço do iPhone X do lote 15. O lote 11 conta com três unidades do iPhone X por 4.500 reais. Há mais lotes com produtos da empresa da maçã com smartwatches, AirPods, entre outros gadgets.

É preciso lembrar que os lances são dados por lote e não é possível separar os produtos. Ou seja, valor de 4.500 reais no lote 11 corresponde às três unidades do iPhone X.

Há também outros produtos eletrônicos ofertados, como notebooks de marcas como Lenovo e HP, alguns por 250 reais, como no lote 57, smartphones da Xiaomi, componentes como placas de vídeo e processadores, videogames e fones de ouvido. Há ainda lotes que contam com itens como perfumes, lentes de câmeras fotográficas, antenas, entre outros.

Para conferir todos os lotes basta acessar o site oficial do leilão. É importante que o interessado leia o edital de participação e fique atento às datas. O início das propostas foi feito no dia 25 de agosto e a sessão de lances começa no dia 9 de setembro, às 14h.