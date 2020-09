Latam vende passagens aéreas a partir R$ 124 na Semana do Brasil

A companhia aérea Latam divulgou passagens promocionais na Semana do Brasil, a Black Friday brasileira. As ofertas incluem promoções a partir de 124,47 reais para destinos domésticos e 907,01 reais para destinos internacionais.

A promoção inclui tarifas especiais em classe econômica para destinos brasileiros com voos programados entre 10 de outubro e 30 de novembro e para os destinos internacionais com viagens entre outubro deste ano e maio de 2021.

Entre as tarifas em destaque estão voos entre São Paulo/Congonhas e Curitiba, a partir de 124,47 reais (trecho, incluindo taxas) ou 2.800 pontos Latam Pass (mais taxas). Entre Brasília e Campo Grande há voos a partir de 140,57 reais (trecho, incluindo taxas) ou 4.200 pontos (mais taxas). Partindo da capital federal, há ainda oferta de voos para São Paulo, Imperatriz e Manaus, todos podendo ser adquiridos também com pontos Latam Pass.

Outra opção é para viajantes que querem ir a Salvador com origem no Rio de Janeiro, que encontram tarifas a partir de 238,57 reais (trecho, incluindo taxas) ou por 6.200 pontos Latam Pass (mais taxas). De São Paulo/Congonhas para Porto Alegre há tarifas a partir de 144,47 reais (ida, com taxas inclusas) ou 3.500 pontos Latam Pass (mais taxas) e também da capital paulista, partindo de Guarulhos, há voos para Imperatriz a partir de 221,44 reais (trecho, com taxas inclusas) ou 6.000 pontos (mais taxas). Veja as promoções:

Brasil Origem Destino Trecho com as taxas inclusas, a partir de*: Pontos Latam Pass (trecho) + taxas* São Paulo/Congonhas Curitiba R$ 124,47 2.800 + R$ 34,57 Brasília São Paulo R$ 140,57 5.800 + R$ 30,67 Brasília Campo Grande R$ 140,57 4.200 + R$ 30,67 São Paulo/Congonhas Porto Alegre R$ 144,47 3.500 + R$ 34,57 Brasília Imperatriz R$ 199,67 5.700 + R$ 30,67 São Paulo/Guarulhos Imperatriz R$ 221,44 6.000 + R$ 32,44 Belém Brasília R$ 233,57 7.200 + R$ 34,57 Rio de Janeiro/Santos Dumont Salvador R$ 238,57 6.200 + R$ 34,57 Brasília Manaus R$ 352,57 7.700 + R$ 30,67

Voos internacionais

Para voos internacionais, as ofertas da Latam na Semana do Brasil incluem opções de São Paulo/Guarulhos para Santiago a partir de 907,01 reais (ida e volta, incluindo taxas) ou 29.400 pontos Latam Pass (mais taxas). Há ainda ofertas para Buenos Aires, a partir de 1.355,28 reais (ida e volta, com taxas inclusas) ou 24.400 pontos (mais taxas), para Miami, a partir de 2.799,52 reais (ida e volta, com taxas inclusas) ou 72.800 (mais taxas) e para Lisboa, a partir de 3.121,93 reais (ida e volta, incluindo taxas) ou 92.800 pontos Latam Pass (mais taxas).