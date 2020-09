Juros baixos levam brasileiros a mudar perfil de investimento

Se ainda faltava algum incentivo para tirar o investidor brasileiro da zona de conforto, o empurrão veio no dia 5 de agosto com o corte da taxa básica de juro, a Selic, atingindo a mínima histórica de 2% ao ano. Com a poupança rendendo menos do que a inflação, o investidor não tem visto saída a não ser partir para investimentos mais sofisticados.

“O brasileiro estava mal-acostumado a ter altas rentabilidades com pouco esforço. Mas, se antes CDB e poupança entregavam algum resultado, com os juros caindo pela metade em menos de um ano, o cenário mudou”, afirma Jerson Zanlorenzi, head of equities e derivatives trading desk no BTG Pactual digital. “Nossos clientes têm percebido que é preciso diversificar para obter retorno.”

Acesso ao mercado de capitais

Os números da B3 reforçam a rápida evolução desse comportamento. Em julho do ano passado, a B3 alcançou 1 milhão de investidores em produtos de renda variável, entre eles ações FIIs, BDRs e ETFs. Em julho deste ano, o número de CPFs que investem na bolsa quase triplicou, passando para mais de 2,8 milhões.

Um estudo publicado recentemente pela B3 mostra que, de forma geral, o novo investidor é mais jovem, preocupado em diversificar seus investimentos e começa a montar sua carteira com valores baixos. “Além disso, tem demonstrado uma visão de longo prazo ao manter suas posições mesmo no auge da volatilidade dos mercados”, conclui o estudo.

Investimentos na palma da mão

A facilidade de investir por meio de plataformas digitais é um dos fatores que mais estão contribuindo para a democratização do mercado de capitais. “Hoje, as modalidades mais sofisticadas não se restringem a clientes de alta renda. Qualquer pessoa consegue abrir uma conta pelo app e ter acesso a centenas de investimentos na palma da mão por meio de plataformas robustas, estáveis e com excelente usabilidade”, destaca Zanlorenzi.

Todas as manhãs, às 8h30, Zanlorenzi entra ao vivo nas redes sociais do banco com os principais acontecimentos do mercado financeiro. Essa é apenas uma das diversas iniciativas do BTG Pactual digital para ajudar os investidores a fazer boas escolhas.

Considerado o maior banco de investimento da América Latina, com mais de 304 bilhões de reais em ativos sob sua custódia, o BTG Pactual digital também divulga, uma vez por mês, o 10SIM, uma carteira recomendada de ações sugeridas pelo time de analistas do banco, eleita no ano passado a melhor equipe de research da América Latina pelo renomado Institutional Investor.

“Consideramos papéis com potencial de alta e risco controlado com base em um histórico de dez anos”, explica Gabriel Casonato, analista no BTG Pactual digital. Em breve, adianta o especialista, uma nova ferramenta permitirá distribuir os recursos entre as dez ações em um só clique.

O desafio agora, segundo ele, é educar investidores que têm aversão a investimentos de longo prazo e se desesperam com perdas momentâneas a investir de forma mais consciente. “Não é porque a Selic está em 2% que a renda fixa morreu. Mas os investidores precisam, mais do que nunca, buscar diversificação para atingir bons resultados no longo prazo.”