Itaú reduz taxa de juro de crédito imobiliário e lança duas novas linhas 

O Itaú Unibanco anunciou nesta quinta-feira, 10, um pacote de mudanças nas linhas de crédito imobiliário. O banco reduziu a taxa do crédito imobiliário e lançou duas novas linhas.

Na linha de crédito imobiliário, o banco reduziu a taxa de juros de 7,3% ao ano para 6,99% ao ano mais a taxa referencial (que atualmente está zerada). Somada a isso, o banco aumentou o financiamento do valor do imóvel de 82% para 90% e o prazo de pagamento até 30 anos.

Sobre os lançamentos, o Itaú apresentou uma linha de crédito com corrigida pela caderneta de poupança, com taxa fixa de 3,99% mais o juro remuneratório da poupança, chegando a um índice atual de 5,39% ao ano. Nesta linha, existe um teto de taxa de juros, limitado a 10,16% ao ano.

Em entrevista coletiva realizada, Alexandre Zancani, diretor executivo do Itaú Unibanco, explicou que a nova linha possibilita a redução em até 20% na parcela devido ao cenário econômico.

Outra novidade é a linha de crédito com garantia de imóvel financiado. Desta maneira, o cliente do banco poderá tomar crédito sem ter quitado o imóvel, como ocorre nos empréstimos de home equity.

Nesta linha, a taxa de juros do empréstimo é igual a taxa do financiamento feito pelo cliente do banco e o valor do crédito pode chegar ao saldo residual. O limite de crédito que pode ser tomado é de até 90% do valor do imóvel.

“O banco disponibilizará 12 bilhões de reais de crédito nesta linha. Mas acreditamos que as linhas de imóveis com garantia tem muito espaço para crescer”, explicou Danilo Caffaro, diretor de Crédito Imobiliário do banco.

O banco explicou que todas as taxas estarão disponíveis para os novos contratos imobiliários.