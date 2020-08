Itaú encerra versão de cartões de crédito 2.0

O Itaú Unibanco informou que decidiu descontinuar a versão 2.0 dos seus cartões de crédito. Segundo o banco, a medida visa simplificar a cobrança de juros para todo o portfólio e o controle de gastos feito pelo cliente.

Com a mudança, todos os cartões do banco passarão a operar com a mesma dinâmica de juros: quando o pagamento da fatura for realizado em valor menor do que o total, os juros incidirão apenas sobre o saldo em aberto, sem que haja cobrança deles sobre compras novas.

Anteriormente, nos cartões 2.0, no pagamento menor do que o total da fatura era cobrado juros sobre o saldo que cliente deixou em aberto e, além disso, também sobre todas as novas compras e parcelas, desde a data de sua realização até o pagamento do valor total devido.

O Itaú ressalta ainda que apenas a forma de cobrança dos juros do cartão foram alteradas. Desta maneira, o valor da anuidade, o limite de crédito, a senha, a data de vencimento da fatura, os benefícios e cartão de plástico, que o cliente tem em mãos, permanecem inalterados.