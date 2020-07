Isenção do IOF sobre concessão de empréstimo é prorrogada por três meses

A isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que incide na concessão de empréstimos foi prorrogado por mais três meses. Com isso, a medida vale agora até o dia 2 de outubro, de acordo com o Diário Oficial da União.

O objetivo da prorrogação é manter o custo do crédito mais baixo, em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O setor empresarial, principalmente os micro e pequenos empresários, continua tendo dificuldades para contratar crédito nos bancos e garantir a sobrevivência de seus negócios.

Antes da alteração, anunciada em abril, a alíquota do IOF para operações de crédito era de 3% ao ano. O custo da medida, nos primeiros três meses de vigência, foi estimado em R$ 7 bilhões pela Receita Federal. Agora, portanto, deve dobrar, informou o site “G1”.