IPTU de São Paulo vai aumentar 3,5% em 2020

São Paulo – A Prefeitura de São Paulo vai reajustar o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano na capital paulista. A partir de 2020, o alíquota do IPTU sofrerá um aumento de 3,5%. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município na última terça-feira (24).

O decreto assinado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) é válido para o exercício de 2020 e será aplicado sobre o valor unitário do metro quadrado de imóveis e terrenos paulistanos, assim como sobre o valor de multas do setor imobiliário.

O reajuste é acima da inflação até o momento. A inflação acumulada de 12 meses, até novembro, foi de 3,27% segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Logo, o aumento supera a inflação – diferentemente do salário mínimo, que não terá aumento real. Vale lembrar que quem pagar o imposto à vista poderá ter um desconto de 3% no valor total.