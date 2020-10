Inter reduz taxa do crédito com garantia de imóvel para 0,59% ao mês

O Inter reduziu o empréstimo com garantia de imóvel (home equity) de 1% para 0,59% ao mês, tanto para imóveis quitados ou financiados. O banco também anuncia uma nova linha de crédito imobiliário, com taxa de juros fixa de 4% ao ano, indexada ao rendimento da poupança mais taxa referencial.

O banco é mais uma alternativa para quem busca os produtos. Em julho, a Caixa anunciou a entrada no crédito com garantia de imóvel com taxa de 0,60% ao ano. Em setembro o Itaú lançou uma linha de financiamento de imóvel indexada à poupança com taxa fixa de 3,99% ao ano.

É hora de mudar de casa? Alugar ou comprar, e como? A EXAME Academy ajuda você

Confira os detalhes dos novos produtos do Inter:

Empréstimo com garantia de imóvel

• Taxa pré-fixada de 0,59% a.m.

• Tabela Price

• Empréstimos de até 50% do valor do imóvel (mínimo R$50 mil)

• Prazo máximo de 72 meses (6 anos) para essa taxa

• Para pessoas físicas ou jurídicas

• Imóveis novos ou usados, residenciais ou comerciais

• Imóveis ainda financiados ou já 100% quitados;

•Também é válido para a portabilidade (pessoa física)

Financiamento Imobiliário

• Taxa pré fixada de 4% a.a, com juros atrelado ao rendimento da poupança + TR

• Financiamento de até 70% do imóvel

• Disponível para novos financiamentos e para portabilidade de financiamentos

• Disponível no sistema SAC

• Disponível somente para imóveis residenciais (PF)

• Prazo mínimo de 1 ano e máximo de 30 anos

• Valor mínimo de R$ 50 mil

O banco continua a oferecer opções de financiamento com taxas de 5% ao ano mais IPCA, voltada para quem pretende quitar em um prazo menor em um cenário de inflação controlada.

Também disponibiliza aos clientes a linha de financiamento de imóveis tradicional, com taxa de 7,7% ao ano mais TR, para quem quer pagar o contrato em 30 anos, sem muita oscilação dos valores das prestações.