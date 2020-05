Ibovespa tem maior valor dos últimos dos dois meses. O que puxa o índice?

O Ibovespa sobe, acompanhando o otimismo das bolsas no exterior com o pacote de 750 bilhões de euros da União Europeia e com a reabertura das economias na Europa e nos Estados Unidos. Com isso, o principal índice da bolsa brasileira é negociado no maior valor desde 11 de março. Às 11h58, o indicador subia 0,77% para 86.124 pontos.

No início da manhã, no entanto, o movimento era ainda mais intenso e o Ibovespa chegou a subir mais de 1,5%, mas arrefeceu com a notícia publicada pela Miriam Leitão, em O Globo, de que organismos internacionais, como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, podem cortar crédito ao Brasil. Também contribuiu para o arrefecimento os números de desemprego: o país tem saldo negativo de 860.000 empregos formais em abril.

Mesmo assim, os investidores se mantém otimistas, apesar do avanço nos casos de coronavírus no Brasil. Segundo Pablo Spyer, diretor da Mirae, a explicação para o otimismo é o anúncio do plano de recuperação da União Europeia de 750 bilhões de euros em subsídios e empréstimos para ajudar os países a se recuperar dos impactos do coronavírus. “Além disso, o presidente do maior banco de investimentos dos Estados Unidos, JP Morgan, Jamie Dimon, disse que há grandes chances de a economia se recuperar no terceiro trimestre”, disse, em vídeo. O Japão também aprovou um novo pacote de estímulo de 1,1 trilhão de dólares que inclui gastos diretos significativos para impedir que a pandemia leve a terceira maior economia do mundo a uma recessão ainda mais profunda.

É bom lembrar que o governo de São Paulo anuncia hoje seu plano para a reabertura econômica, o que pode ajudar no bom humor dos investidores. Até o momento, o governador João Doria vem dizendo que o lockdown está descartado em todo o estado – que é o mais afetado pela pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem, são 86.017 pessoas com a covid-19 e 6.423 mortos. A quarentena em vigor tem validade até domingo, 31 de maio, e a nova orientação começa a valer a partir do dia 1º de junho.

O rali de alta desta quarta-feira se sobrepõe ao aumento das tensões geopolíticas, com os Estados Unidos planejando novas sanções contra a China que tenta impor uma lei de segurança nacional sobre Hong Kong. “Para os próximos dias continuaremos monitorando a disputa, além do número de novos casos nas economias que iniciaram o processo de reabertura, como principais ameaças à continuidade da recuperação dos mercados”, escrevem analistas da Guide, em relatório.

Outro ponto de atenção é o fato de que hoje é o último dia para que o presidente Jair Bolsonaro decida sobre o veto ao trecho do projeto de lei de ajuda aos estados que prevê a suspensão dos reajustes aos servidores públicos, conforme prometeu em diversas situações desde a aprovação do projeto no início do mês.