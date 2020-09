Governo divulga calendário de pagamento do auxílio de R$ 300

O governo publicou na noite da última segunda-feira, 28, o calendário de pagamento do auxílio emergencial no valor de 300 reais para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único e os que solicitaram o benefício pelo site ou aplicativo.

A primeira parcela começa a ser paga na quarta-feira, 30. Serão 27 milhões de pessoas que receberão R$ 300 ou R$ 600 (no caso de mães monoparentais), o que totaliza um pagamento mais de R$ 9 bilhões. Assim como ocorreu até agora, o calendário seguirá o mês de nascimento dos beneficiários, ou seja, os créditos se iniciarão por aqueles nascidos em janeiro, depois fevereiro, março e assim sucessivamente, em poupança social digital já existente no nome do trabalhador.

Os primeiros beneficiados na nova fase são aqueles que foram contemplados com o benefício em abril, atenderam aos critérios previstos na MPV nº 1000, de 02 de setembro de 2020, e já terminaram de receber as cinco parcelas do Auxílio Emergencial, sem descontinuidade no recebimento do auxílio. Os cidadãos que se tornaram elegíveis em maio, junho e julho terão os novos valores creditados em outubro, novembro e dezembro, respectivamente, após o fim do pagamento do auxílio (vide tabelas abaixo). De acordo com a medida, a extensão será paga em até quatro parcelas, encerrando-se, obrigatoriamente, em dezembro de 2020.

Segundo o Ministério da Cidadania, os montantes continuarão sendo depositados na poupança social digital da Caixa, bem como os saques seguirão um calendário diferente para que o distanciamento social nas agências bancárias.

Calendários

Ciclo 3- crédito em poupança social

Data de pagamento do benefício Mês de nascimento do beneficiário 30 de setembro nascidos em janeiro 5 de outubro nascidos em fevereiro 7 de outubro nascidos em março 9 de outubro nascidos em abril 11 de outubro nascidos em maio 14 de outubro nascidos em junho 16 de outubro nascidos em julho 21 de outubro nascidos em agosto 25 de outubro nascidos em setembro 28 de outubro nascidos em outubro 29 de outubro nascidos em novembro 01 de novembro nascidos em dezembro

Ciclo 4- crédito em poupança social

Data de pagamento do benefício Mês de nascimento do beneficiário 30 de outubro nascidos em janeiro 4 de novembro nascidos em fevereiro 5 de novembro nascidos em março 6 de novembro nascidos em abril 8 de novembro nascidos em maio 11 de novembro nascidos em junho 12 de novembro nascidos em julho 13 de novembro nascidos em agosto 15 de novembro nascidos em setembro 16 de novembro nascidos em outubro 18 de novembro nascidos em novembro 20 de novembro nascidos em dezembro

Ciclo 3 e 4 – Saque em dinheiro

Data de pagamento do benefício Mês de nascimento do beneficiário 07 de novembro nascidos em janeiro/fevereiro 14 de novembro nascidos em março 21 de novembro nascidos em abril/maio 24 de novembro nascidos em junho 26 de novembro nascidos em julho 28 de novembro nascidos em agosto/setembro 01 de dezembro nascidos em outubro 05 de dezembro nascidos em novembro/dezembro

Ciclo 5 – crédito em poupança social

Data de pagamento do benefício Mês de nascimento do beneficiário 22 de novembro nascidos em janeiro 23 de novembro nascidos em fevereiro 25 de novembro nascidos em março 27 de novembro nascidos em abril 29 de novembro nascidos em maio 30 de novembro nascidos em junho 02 de dezembro nascidos em julho 04 de dezembro nascidos em agosto 06 de dezembro nascidos em setembro 09 de dezembro nascidos em outubro 11 de dezembro nascidos em novembro 12 de dezembro nascidos em dezembro

Ciclo 6 – Crédito em poupança social

Data de pagamento do benefício Mês de nascimento do beneficiário 13 de dezembro nascidos em janeiro/fevereiro 14 de dezembro nascidos em março 16 de dezembro nascidos em abril 17 de dezembro nascidos em maio 18 de dezembro nascidos em junho 20 de dezembro nascidos em julho/agosto 21 de dezembro nascidos em setembro 23 de dezembro nascidos em outubro 28 de dezembro nascidos em novembro 29 de dezembro nascidos em dezembro

Ciclo 5 e 6 – saque em dinheiro

Data de pagamento do benefício Mês de nascimento do beneficiário 19 de dezembro nascidos em janeiro/fevereiro 04 de janeiro nascidos em março 06 de janeiro nascidos em abril 11 de janeiro nascidos em maio 13 de janeiro nascidos em junho 15 de janeiro nascidos em julho 18 de janeiro nascidos em agosto 20 de janeiro nascidos em setembro 22 de janeiro nascidos em outubro 25 de janeiro nascidos em novembro 27 de janeiro nascidos em dezembro

Quem pode receber

A Medida Provisória (MP) 1.000/2020 fixou novos critérios para o pagamento das cotas adicionais . O governo endureceu algumas regras para o recebimento do auxílio. Quem já recebia o benefício não precisa fazer um novo cadastro para receber as novas parcelas, mas sua condição pode ser reavaliada. O governo também não vai abrir inscrições para novos beneficiários.

Dentre as mudanças que podem gerar reavaliação de beneficiários, quem conseguiu um emprego formal nos últimos meses, enquanto recebia as primeiras parcelas do auxílio, não poderá solicitar os novos pagamentos. O mesmo vale para aposentados. Também foram retirados da lista residentes no exterior.

O governo afirma ainda que vai verificar mensalmente a situação empregatícia dos beneficiários e cancelar o auxílio se necessário, o que foi uma solicitação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Com as mudanças, em linhas gerais, pode receber o auxílio quem:

– Tem renda per capita (por pessoa) de no máximo meio salário mínimo, ou renda familiar de até três salários;

– Tem ao menos 18 anos. Há uma exceção para mães adolescentes, que podem receber o auxílio mesmo sendo mais jovens;

– Não recebeu benefícios como aposentadoria, seguro-desemprego ou conseguindo outro emprego durante o pagamento do auxílio nos últimos meses;

– Teve rendimentos tributáveis de no máximo 28.559,70 durante o ano de 2019 e não-tributáveis ou tributados direto na fonte (como parte do salário bruto) de 40.000 reais;

– Não tinha, no fim de 2019, casas, terrenos ou outras propriedades no valor de 300.000 reais;

– Não foi incluído em declarações do imposto de renda de terceiros na declaração enviada neste ano. É o caso de cônjuge, filho ou companheiro (com o qual o contribuinte tenha filho ou conviva há mais de cinco anos).