Gestora Infinity lança dois fundos com foco em ações

A gestora de recursos Infinity Asset Management lançou dois fundos com foco em ações, em meio ao cenário de juro baixo e aumento da procura por investimentos de maior risco no Brasil.

O Infinity Magnus Long Bias, multimercado com estratégia long biased, e o fundo de ações Infinity Ações têm co-gestão de Fernando Siqueira, ex-Citigroup e MZK Investimentos, e Victor Hasegawa, ex-Mirae Asset.

A ideia é que o Magnus fique em torno de 80% comprado em bolsa no longo prazo, com proteção na carteira, de acordo com André Pimentel, diretor de investimentos da Infinity.

Os fundos de ações já registraram captação líquida de R$ 48,4 bilhões neste ano no Brasil, mesmo com a bolsa acumulando queda de 17%. Os multimercados viram R$ 3,4 bilhões de aplicação líquida em maio.

Baseada em São Paulo, a Infinity Asset tem cerca de R$ 500 milhões sob gestão.