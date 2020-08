Gasolina ficou 3% mais cara em agosto; veja preço por estado 

A gasolina ficou 3% mais cara no mês de agosto, na comparação com julho. Em todo o país, em média, o litro foi vendido a 4,448 reais. No mês passado, o preço na bomba era de 4,338 reais.

Apesar do crescimento, a alta foi menor do que a registrada no mês passado, quando subiu 5%, frente a junho. No mês de junho, o aumento foi de 4%.

“Desde que a retomada das atividades avançaram em algumas regiões do país, a gasolina vem apresentando comportamento de alta. O combustível segue sendo o mais vantajoso frente ao etanol na maioria das regiões brasileiras, correspondendo às expectativas com o anúncio da chegada da nova gasolina nas bombas”, afirma Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Entre as regiões do país, o Nordeste apresentou a média mais cara, com o litro da gasolina em 4,501 reais. Já a região que apresentou o maior aumento, foi o Centro-Oeste, que chegou a 3,51% de crescimento se comparado ao mês de julho. Veja abaixo preço por estado:

Estado Preço em julho Preço em agosto Alagoas R$ 4,490 R$ 4,618 Bahia R$ 4,469 R$ 4,520 Ceará R$ 4,342 R$ 4,488 Maranhão R$ 4,299 R$ 4,415 Paraíba R$ 4,151 R$ 4,273 Pernambuco R$ 4,361 R$ 4,472 Piauí R$ 4,522 R$ 4,670 Rio Grande do Norte R$ 4,546 R$ 4,559 Sergipe R$ 4,378 R$ 4,493 Paraná R$ 4,057 R$ 4,155 Rio Grande do Sul R$ 4,292 R$ 4,397 Santa Catarina R$ 4,155 R$ 4,223 Acre R$ 4,854 R$ 4,997 Amazonas R$ 4,299 R$ 4,307 Amapá R$ 3,751 R$ 3,848 Pará R$ 4,555 R$ 4,644 Rondônia R$ 4,349 R$ 4,433 Roraima R$ 4,019 R$ 4,164 Tocantins R$ 4,523 R$ 4,664 Distrito Federal R$ 4,280 R$ 4,398 Goiás R$ 4,212 R$ 4,475 Mato Grosso R$ 4,497 R$ 4,615 Mato Grosso do Sul R$ 4,332 R$ 4,438 Espírito Santo R$ 4,253 R$ 4,370 Minas Gerais R$ 4,427 R$ 4,556 Rio de Janeiro R$ 4,706 R$ 4,811 São Paulo R$ 4,014 R$ 4,105

