Future of Money: Gustavo Franco discute o mercado financeiro do futuro

O ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco é o palestrante convidado para o segundo painel do Future of Money, evento promovido pela EXAME para discutir o impacto da tecnologia no sistema financeiro e as transformações provocadas pela digitalização.

Acompanhe aqui a live com Franco, que é economista e fundador da gestora Rio Bravo Investimentos:

Mais cedo, o painel inaugural do Future of Money contou com a participação do inglês Gavin Littlejones, presidente do conselho da Associação Britânica de Dados Financeiros (FDATA) e um dos maiores especialistas do mundo em open banking.

Segundo Littlejones, a entrada em vigor do open banking no Reino Unido levou bancos e fintechs a elevar a barra de qualidade de serviços e produtos oferecidos aos clientes. Além disso, favoreceu o desenvolvimento do setor financeiro, na medida em que fintechs passaram a crescer e a valorizar mais e, como efeito, a atrair recursos de investidores. São benefícios relatados pelo inglês.

Assista à íntegra da apresentação de Gavin Littlejohn ao Future of Money, com tradução simultânea: