Fundos imobiliários: apenas 4 acumulam valorização em 2020

O BB Renda Corporativa encerrou o mês de maio como o fundo imobiliário de maior rentabilidade desde 1º de janeiro. É o que aponta levantamento realizado pelo buscador de investimentos Yubb.

No comparativo entre os 20 fundos com melhor desempenho entre 1º de janeiro e 5 de junho, o BBRC11 aparece em 1º lugar, com valorização de 8,66%, três vezes mais do que o segundo colocado, o JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido (2,47%).

Confira o ranking completo de rentabilidade, que considera os fundos que compõem o IFIX, popularmente conhecido como o “Ibovespa dos fundos imobiliários”:

1º lugar – BB Renda Corporativa (BBRC11): 8,66%

2º lugar – JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido (RBBV11): 2,47%

3º lugar – Green Towers (GTWR11): 0,77%

4º lugar – Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11): 0,51%

5º lugar – Capitania Reit FoF (CPFF11): 0%

6º lugar – BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11B): -2,63%

7º lugar – Kinea Índice de Preços (KNIP11): -3,61%

8º lugar – BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11): -4,11%

9º lugar – Mérito Desenvolvimento Imobiliário (MFII11): -5,49%

10º lugar – Edifício Almirante Barroso (FAMB11B): -5,57%

11º lugar – Caixa Rio Bravo (CXRI11): -5,63%

12º lugar – VBI FL 4440 (FVBI11): -5,80%

13º lugar – Cyrela Commercial Properties (CEOC11): -6,16%

14º lugar – CSHG Logística (HGLG11): -6,22%

15º lugar – CSHG Renda Urbana (HGRU11): -6,52%

16º lugar – BB Progressivo II (BBPO11): -6,59%

17º lugar – UBS (BR) Recebíveis Imobiliários (UBSR11): -6,76%

18º lugar – RB Capital Renda I (FIIP11B): -6,77%

19º lugar – CSHG GR Louveira (GRLV11): -7,05%

20º lugar – Mercantil do Brasil (MBRF11): -7,07%

O BB Renda Corporativa é um fundo de tijolo que investe em agências bancárias. Mesmo com os comércios fechados, os bancos são algumas das maiores empresas que existem no país. Dessa forma, são inquilinos que não deixam de pagar aluguel, explica Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb. Apesar de ressaltar que podem ocorrer renegociações nos aluguéis, Pascowitch aponta que, pelo ranking, é possível perceber que FIIs que investem no setor bancário acabaram sofrendo menos com a crise.

Apesar do 2º e do 3º lugar serem ocupados por segmentos específicos, Pascowitch também destaca a influência da pandemia na movimentação econômica. “Infelizmente, conseguimos entender a boa colocação do fundo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes (4º lugar, 0,51%). Como estamos em uma crise de saúde, a demanda por hospitais está muito maior. Hoje, os fundos imobiliários que investem em hospitais tendem a ser melhores do que outros FIIs que estão com suas atividades fechadas”.

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

Os fundos de fundos, também conhecidos como FOFs (fund of funds), se destacam por ter um impacto menos negativo. É o caso do Capitania Reit FoF, que ocupa o 5º lugar no ranking, com rentabilidade em 0%, e do Caixa Rio Bravo (11º lugar, -5,63%). São fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários e, por conta da diversificação, é mais fácil minimizar os riscos, detalha Pascowitch.

Bernardo também destaca as posições dos fundos de papéis (Kinea Índice de Preços, 7º lugar, -3,61% e BTG Pactual Fundo de CRI, 8º lugar, -4,11%). Ele analisa que por mais que estejam dentro da renda variável, esses fundos têm uma grande posição em renda fixa e isso gera uma segurança maior ao investidor.