Fluxo de caixa imediato e gestão fiscal em tempos de corona

O cenário está desenhado. Enfrentamos a pandemia de Covid-19, a saúde mundial está abalada e, consequentemente, vamos de encontro a uma economia fragilizada, que já encarou três circuit breakers – o mecanismo raramente utilizado na Bolsa de Valores para proteger os investidores – em um único dia.

O desafio para a maioria das empresas, apesar de nada simples, é não deixar que o pânico e as incertezas abalem de maneira definitiva os negócios. Para muitas delas, o objetivo ainda inclui continuar crescendo e lucrando. Por aqui, essa tarefa fica ainda mais complicada. Afinal, o Brasil possui um sistema tributário dinâmico, com mudanças na legislação acontecendo rapidamente e uma agenda de reformas correndo no Congresso que traz dúvidas aos empresários.

Devido a essas alterações, muitas companhias acabam pagando impostos sem necessidade – o que se torna ainda mais perigoso atualmente. É nesse cenário, desenhado como uma verdadeira colcha de retalhos fiscais, que a Tributarie, empresa especializada em compliance financeiro e jurídico, atua como uma consultoria especializada. “Nosso negócio é justamente ajudar as empresas a aumentar sua receita, reduzindo custo, tempo e riscos envolvidos no atendimento às exigências do Fisco, consequentemente levando ao fluxo de caixa imediato e aumentando o lucro. De maneira resumida, nosso papel é identificar oportunidades”, explica Wander Brugnara, CEO da Tributarie.

O dia a dia das pequenas e médias empresas

Além de oferecer soluções completas a órgãos públicos e empresas privadas, a Tributarie tem como clientes companhias de diferentes portes e em todos os regimes de tributação: simples nacional, lucro real e presumido. Apesar disso, suas soluções acabam sendo ainda mais interessantes para os empreendimentos de pequeno e médio porte – aqueles que não costumam ter uma assessoria e um planejamento fiscal e, sem parametrização e compliance fiscal, cometem erros que podem trazer prejuízos a longo prazo. Para Brugnara, são essas companhias que mais precisam corrigir e auditar os arquivos enviados para a Receita Federal, minimizando surpresas não gratas. “A Tributarie ajuda nesse processo. Identifica se a empresa em questão vem recolhendo de forma correta e traça o melhor planejamento tributário”, complementa.

Na prática, a Tributarie realiza uma revisão tributária para reaver impostos que seus clientes pagaram indevidamente, com a possibilidade de recuperar valores dos últimos cinco anos. Com um software próprio e altos investimentos em tecnologia de Business Intelligence (BI) e de parametrização, a consultoria elabora um relatório com os valores que essa empresa pode receber de volta por meio de compensação ou restituição. O programa, criado pela Tributarie, faz análise de 14 000 dados por minuto, cruzando informações junto à Receita referentes a substituição tributária, PIS/Cofins monofásico e erros de folha de pagamento. “Justamente por isso que conseguimos andar na contramão da crise. Mesmo nesse cenário, identificamos oportunidades e trazemos resultados financeiros para as empresas com ajuda do BI, um instrumento fundamental no processo de gestão, que faz com que a busca de lucratividade em relação à carga tributária seja uma ótima alternativa para driblar o momento atual”, avalia Brugnara.

Oportunidades na crise

Acostumados com essa consultoria empresarial agressiva e sempre pensando no mercado de expansão, o Grupo Brugnara, que também representa a Tributarie, juntou sua expertise de mais de 20 anos e lançou o Time Avançado de Recuperação de Empresas (Tare). “A ideia já existia e foi acelerada. O Tare já nasce grande, com parcerias estratégicas, fundos de investimentos e know how para ajudar empresas a gerir seu negócio durante a crise, reestruturar contratos, negociar com credores e fazer seu planejamento tributário da melhor maneira possível”, explica Brugnara.

O Tare trabalha na consultoria, aconselhamento e implantações de planos e ideias para reestruturação e recuperação de empresas em dificuldades, com rapidez e segurança, tudo para buscar o crescimento saudável. Entre suas soluções estão recuperação de empresas, suporte empresarial, otimização de processos, entre outras. Saiba mais sobre o Tare clicando aqui.

Mais uma chance de ganhar dinheiro, mesmo trabalhando de casa

A Tributarie trabalha no sistema de franquias desde 2016 e faz parte da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Durante o processo de venda, o franqueado é uma espécie de representante comercial que fica responsável por lidar com o cliente, enquanto a parte técnica e burocrática fica toda com a equipe interna de auditoria e suporte da Tributarie.

Quem possui carteira de cliente na Tributarie tem uma grande oportunidade nas mãos, afinal, o mercado tributário é extremamente rentável, e a legislação tributária no Brasil faz com que esse mercado não acabe.

A Tributarie realiza todo o trabalho técnico por meio dos seus mais de 200 colaboradores e auditores especializados, e seus representantes atuam comercialmente, oferecendo as soluções. Por isso a Tributarie é uma excelente opção para atuar no modelo de home office – você pode entrar em contato com seus clientes e oferecer as soluções diretamente da sua casa. É um negócio que tem alta rentabilidade e excelente retorno em épocas de crise.

Para saber mais sobre o mercado tributário, como uma consultoria pode ajudá-lo a lucrar na crise ou para ser um franqueado, cliqueaqui.