Feirão do Santander parcela compra de móveis e decoração em 24 meses

O Santander anunciou nesta quinta-feira, 1º, que começou a oferecer parcelamento em até 24 meses, além de um plano de pagamento com a primeira parcela somente para janeiro de 2021, para a compra de móveis, planejados, revestimentos e objetos de decoração. Mais de 2.000 lojas especializadas em todo o Brasil participam do primeiro feirão do setor em parceria com o banco.

As lojas parceiras também programaram descontos que podem chegar a até 50% para móveis, utensílios domésticos, objetos de decoração, iluminação e eletroportáteis, como adega climatizada e frigobar.

Também entram no feirão revestimentos, piso laminado, madeira, cerâmica, porcelanato, esquadrias, mármore e granito, além de soluções de automação residencial.

Todas as lojas participantes e ofertas estão no portal Decora+. O feirão vai até 30 de novembro, e termina ao mesmo tempo que a Black Friday 2020. Para aproveitar todos os descontos e condições de pagamento não é preciso ter conta no banco.

A ação acompanha o aquecimento do setor imobiliário no país, que impulsiona o setor de móveis e decoração.