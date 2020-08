Energia elétrica volta a ser cortada por falta de pagamento nesta segunda

As residências, empresas e estabelecimentos comerciais que tiverem contas de luz em atraso poderão ter cortes na energia elétrica a partir desta segunda-feira. A volta da suspensão da energia acontece após quatro meses.

Em março, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) impediu que as concessionárias de energia cortassem o fornecimento de energia elétrica devido à pandemia do novo coronavírus.

O cortes estão permitidos desde o dia 1º de agosto, o último sábado, mas como eles não podem ser feitos às sextas-feiras e nos finais de semana, o primeiro dia com cortes em vigor é esta segunda.

Apesar da permissão, famílias de baixa renda ainda não poderão ter sua energia cortada, pelo menos até o fim de 2020. Residências onde moram pessoas que dependam de equipamentos elétricos essenciais à preservação da vida também estão protegidas. Locais sem postos de arrecadação em funcionamento — como bancos e lotéricas — também não poderão sofrer os cortes.

Além da interrupção do fornecimento, a entrega de fatura impressa e o atendimento presencial do público também voltaram a ser permitidos. As mudanças acontecem devido a sinais de estabilização da crise sanitária causada pelo novo coronavírus no Brasil.

A Aneel também determinou que serviços solicitados pelos clientes sejam regularizados até o fim de agosto.