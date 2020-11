Enel Trading aposta em cliente de médio porte no Mercado Livre de Energia

O Mercado Livre de Energia (MLE) é o ambiente de negociação de energia elétrica em que fornecedores e clientes transacionam livremente suas condições comerciais. Isso significa escolher seu fornecedor, negociar preço, volume e período do suprimento de energia, ou seja, uma grande oportunidade para as empresas reduzirem custos e se tornarem mais competitivas.

É também a possibilidade de ter previsibilidade de preços (quando se contrata no longo prazo), ter um retorno sobre o investimento no curto prazo, comprar energia sem diferença de preços nos horários de pico, contratar energia para atender várias unidades, ter um mecanismo para vender energia (em caso de sobra) ou comprar (em caso de déficit), além de conseguir negociar contratos com flexibilidade.

A Enel, grupo italiano, está presente nos segmentos de distribuição, transmissão, geração e comercialização. No Brasil, mantém operações em 24 estados e no Distrito Federal, levando energia para aproximadamente 17 milhões de clientes. Entre estes estão várias empresas que já adquirem energia no Mercado Livre de Energia por meio de sua comercializadora. Também está habilitada a atuar como comercializadora varejista de energia no país. Essa modalidade facilita o caminho de empresas dos mais diversos portes na hora de aderir ao Mercado Livre de Energia.

Podemos citar como exemplo uma indústria do Ceará que obteve redução de aproximadamente 29% nos custos de energia em apenas um ano de atuação nesse mercado. O percentual de economia varia muito, dependendo da localização e do perfil de consumo do cliente. Nesse exemplo, a empresa não só economizou na conta de luz como também adquiriu energia renovável e certi­ficada do maior grupo do setor elétrico e um dos líderes no desenvolvimento de fontes renováveis de energia (solar e eólica) no Brasil.

Experiência

A Enel Trading foi criada neste ano com foco nas discussões e nas mudanças regulatórias em curso no país, as quais tratam da possibilidade de abertura total do mercado livre. “O Grupo Enel atua no MLE desde 2012, inicialmente por meio da usina Cachoeira Dourada. Vale ressaltar que a Enel Trading continuará viabilizando a venda de energia do portfólio de geração de energia renovável do grupo. Temos diversos empreendimentos eólicos, solares e hidrelétricos em nosso portfólio”, conta Javier Alonso, diretor de gestão de energia e comercialização da Enel no Brasil.

A subsidiária Enel Trading atuará exclusivamente na comercialização de energia no país. Nos cinco primeiros meses de 2020, foi registrado um crescimento de 30% no volume de energia comercializada em comparação com o mesmo período de 2019. “A meta é manter essa variação até o fim do ano, apesar dos efeitos da crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus”, aposta o executivo.

Nesse mesmo período, a empresa praticamente dobrou o número de clientes atendidos em todo o território nacional. Segundo o diretor, a demanda pode ser explicada por dois motivos: a busca por soluções que tragam economia para seu negócio e os preços e condições favoráveis dos produtos da Enel no mercado livre.

São múltiplas as vantagens de negociar com a Enel Trading. Além da credibilidade de a empresa ser uma das maiores do setor de energia do mundo, com experiência em geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia elétrica, o Grupo Enel tem geração própria de energia no Brasil, o que garante aos clientes confiabilidade, melhor negociação, mais qualidade, segurança e economia no longo prazo.

“Hoje, produzimos 90% do total de energia que comercializamos, o que aumenta a segurança em relação ao fornecimento contínuo e um preço mais estável para projetos de longo prazo, pois estamos menos expostos aos riscos do mercado”, afirma Alonso.

Outra vantagem da Enel em relação aos concorrentes está no fato de a empresa atender presencialmente clientes em diferentes estados do Brasil. “Nossa equipe de vendas conta com consultores especializados nos estados de BA, CE, GO, PE, PR, RJ, RS, SC, SP, ES, DF, PA, PR e MG. Isso dá segurança ao cliente de ser atendido de forma ágil, em suas localidades, por profissionais qualificados”, diz o executivo.

Isso tudo sem contar que a Enel Trading pode ajudar as empresas na migração para o mercado livre e para se tornar mais sustentável ao comprar energia renovável. Ao entrar no Mercado Livre de Energia com a Enel, o cliente pode comprar energia renovável, podendo inclusive adquirir certificados internacionais (IRECs). “Hoje, 100% da energia própria da Enel comercializada no ambiente de contratação livre é de fonte renovável. Além disso, possuímos usinas com comprovação de origem e atendemos a padrões de contabilização de emissões e protocolos internacionais”, completa o executivo.

Javier Alonso, da Enel Trading: “Produzimos 90% do total de energia que comercializamos, o que aumenta a segurança no fornecimento contínuo e preços mais competitivos no longo prazo”

Novos clientes

É exatamente nesses diferenciais que a empresa aposta, agora, para aumentar sua base de clientes. E quem são os clientes que podem negociar nesse mercado? O MLE vem reduzindo, gradativamente, o limite de consumo dos consumidores livres. Hoje, podem operar consumidores livres com carga igual ou superior a 2.000 kW ou consumidores especiais (empresas que optem por utilizar energia de fontes incentivadas, como pequenas centras hidrelétricas, eólicas, solar, biomassa, cogeração qualificada) com carga entre 500 kW e 2.000 kW atendidos em média e alta tensão. É importante informar que esse limite de 500 kW pode ser atingido caso haja comunhão de carga (unidades em áreas contíguas) ou de direito (matriz e filiais).

“Agora, nosso foco são negócios de médio e pequeno porte, como indústrias de diversos segmentos, redes hoteleiras, shopping centers, supermercados e hospitais, entre outros, que demandam energia mínima contratada de 500 kW, mesmo que sejam consideradas as modalidades de comunhão que mencionei anteriormente”, conta o diretor.

Alonso acredita que até mesmo a nova plataforma para mercado físico de energia na BBCE, que será lançada em setembro, vai ajudar a impulsionar o mercado. Ele está otimista em relação ao processo de integração entre os mercados de energia e financeiro, desde que seja bem estruturado. “Vai potencializar negócios, possibilitar a criação de novos produtos e a entrada de novos players, além de oferecer maior liquidez e amadurecimento ao mercado e ao setor.”

Quer se tornar um cliente Enel Trading? Saiba como aqui, ou fale com um consultor especializado da empresa pelo número 0800 000-3536, ou entre em contato pelo site www.enelenergialivre.com.br