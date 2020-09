Enel prorroga suspensão do corte no fornecimento de energia elétrica

A Enel Distribuição São Paulo informa que prorrogou mais uma vez a suspensão do corte do fornecimento de energia elétrica por inadimplência e continuará sem enviar os avisos de corte aos clientes até o dia 15 de setembro.

A medida foi adotada para que os clientes tenham mais tempo para negociar o parcelamento das contas em aberto com a distribuidora, após a retomada da leitura presencial dos medidores.

Depois do recebimento do aviso de inadimplência, que virá impresso na conta de energia, o cliente terá ainda até 15 dias para negociar seus débitos, antes que o corte seja efetuado.

A Enel Distribuição São Paulo promoveu, no último sábado, um mutirão de negociação na zona Sul e realizará outros quatro mutirões de parcelamento das contas de energia nos próximos sábados 5 e 12 de setembro, nas Zonas Leste, Norte, Oeste e na região do ABC.

Os atendimentos são realizados com hora marcada pelo site da companhia. Durante o evento do dia 5, os clientes também poderão trocar lâmpadas incandescente usadas por lâmpadas LED mais econômicas.

A empresa está oferecendo a todos os clientes a possibilidade de parcelar suas contas em atraso em até 12 vezes na própria fatura ou no cartão de crédito, sem juros do financiamento.

Além dos mutirões de atendimento aos sábados, o parcelamento pode ser realizado por meio do aplicativo Enel SP, que pode ser baixado gratuitamente, pelo Portal de Negociação, pelo site da empresa, ou pelo call center (0800 72 72 120).

Para os clientes que preferem ir às lojas, a companhia está oferecendo o atendimento com hora marcada pelo site.

Mutirões de parcelamento

No próximo dia 5, a Enel Distribuição São Paulo realizará mais dois mutirões de parcelamento, das 8h às 17h, no CEU Quinta do Sol, localizado no Parque Císper, Zona Leste da Capital, e no CEU Jaçanã, no Jardim Guapira, Zona Norte da Capital. Os espaços foram cedidos pela Prefeitura.

Após o agendamento para atendimento pelo site da empresa, o cliente receberá uma mensagem via SMS com a confirmação do agendamento e senha que deverá ser apresentada no local. Cada cliente poderá trocar até 4 lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED durante o evento.

Serviço

Mutirões de Parcelamento

Quando: 5 de setembro

Horário: das 08h às 17h

Local: CEU Quinta do Sol / CEU Jaçanã

Endereços: Av. Luiz Imparato, 564 – Parque Císper, Zona Leste da Capital

R. Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira, Zona Norte da Capital

Mutirões de Parcelamento

Quando: 12 de setembro

Horário: das 8h às 17h

Local: a definir

Endereço: a definir

Para agendar o horário de atendimento: entrar no site da empresa, clicar em “Agende seu atendimento presencial”, “Novo agendamento” e “Fique em dia Enel”.