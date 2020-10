É hoje! Future of Money começa às 12h com transmissão ao vivo

Começa agora, às 12h, o maior evento da América Latina para discutir tendências sobre o futuro do dinheiro e do sistema financeiro: é o Future of Money, promovido pela Exame. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Assista aqui (com tradução simultânea).

O primeiro painel será apresentado por Gavin Littlejohn, presidente da Associação Britânica de Dados Financeiros (FTDATA) e um dos maiores especialistas do mundo em open banking, o modelo que permite ao cliente ter acesso e usar o histórico financeiro a seu favor para negociar melhores serviços e condições de crédito com qualquer instituição financeira.

Littlejohn contará sobre a experiência do Reino Unido em open banking, um dos primeiros países a adotá-lo, em 2018.

O evento de abertura do Future of Money vai acontecer de forma virtual e gratuita em duas etapas.

Às 19h, será a vez da apresentação de Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e fundador da Rio Bravo Investimentos.

O Future of Money terá palestras semanais até o dia 30 de novembro, que vão abordar temas como fintechs, open banking, Pix e LGPD, criptoativos, blockchain, moedas privadas e CBDCs, entre outros.

