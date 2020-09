Duas apostas acertam os seis números da Mega-Sena e ganham R$ 47 milhões

Dois apostadores acertaram as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas ontem (5) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados no Concurso 2.296 foram 01, 06, 21, 29,36 ,59.

Cada vencedor ganhará 47,1 milhões de reais. Uma das apostas vencedoras foi feita em Campinas (SP) e a outra pela internet. A quina teve 166 ganhadores, que receberão R$ 39.028,74.

O próximo concurso será na quarta-feira, 9. O prêmio estimado é de 2,5 milhões de reais. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. A probabilidade de ganhar o prêmio milionário, com a aposta simples, é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.