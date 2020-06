Doria garante que não haverá corte de água e luz a mais pobres até julho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira que a gestão estadual negociou com concessionárias a suspensão até o final de julho dos cortes de abastecimento de água, luz e gás para a população mais pobre que ficar inadimplente durante a pandemia de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

“O governo de São Paulo garante a não interrupção do fornecimento de água, gás e luz até 31 de julho das comunidades, das pessoas de baixa renda que circunstancialmente não tenham a oportunidade de pagar as suas contas. Elas estarão protegidas pelo entendimento, pela negociação do governo do Estado de São Paulo com os concessionários desses serviços”, disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Doria afirmou que o governo estadual já alcançou acordo para suspender os cortes de abastecimento com concessionárias como a Sabesp, que é estatal estadual, e Comgás. Ele disse que o governo estadual também já solicitou o mesmo para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“Mas quero lembrar que a Aneel tem sido parceira e muito correta com as solicitações feitas por São Paulo até o presente momento”, disse Doria.