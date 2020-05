Dólar caminha para sexto pregão consecutivo de desvalorização

O dólar caminha para o sexto pregão consecutivo de perdas nesta quarta-feira, 27. O motivo é a recuperação do apetite por risco no exterior, embora as tensões entre Estados Unidos e China continuem no radar. O otimismo, no entanto, arrefeceu com a notícia publicada pela Miriam Leitão, em O Globo, de que organismos internacionais, como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, podem cortar crédito ao Brasil. Também contribuiu para o arrefecimento os números de desemprego: o país tem saldo negativo de 860.000 empregos formais em abril. Com isso, a moeda americana, que chegou a ser negociada em 5,2763 reais na mínima do dia, recuperou o patamar de 5,3326 reais, o que significa uma queda de 0,51%.

Segundo Pablo Spyer, diretor da Mirae, a explicação para o otimismo é o anúncio do plano de recuperação da União Europeia de 750 bilhões de euros em subsídios e empréstimos para ajudar os países a se recuperar dos impactos do coronavírus. “Além disso, o presidente do maior banco de investimentos dos Estados Unidos, JP Morgan, Jamie Dimon, disse que há grandes chances de a economia se recuperar no terceiro trimestre”, disse em vídeo. O Japão também aprovou um novo pacote de estímulo de 1,1 trilhão de dólares que inclui gastos diretos significativos para impedir que a pandemia leve a terceira maior economia do mundo a uma recessão ainda mais profunda.

O que limita o movimento, no entanto, é a continuidade das tensões entre os Estados Unidos e China. Ontem, a porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Kayleigh McEnany, afirmou que Donald Trump está “descontente” com a postura da China em relação a Hong Kong. “É difícil ver como Hong Kong pode permanecer como um polo financeiro se a China intervir”, afirmou durante entrevista coletiva na Casa Branca. O governo americano tem criticado a intenção de Pequim de impor uma lei de segurança nacional sobre Hong Kong, em um momento de maior tensão bilateral entre as potências.

Diante do quadro de tantas incertezas, Sidnei Moura Nehme, economista e diretor da NGO, diz que é praticamente impossível se construir fundamentos que “possam alicerçar as perspectivas e buscar ancorar os movimentos que se verificam no preço do dólar”.

Independentemente dessas incertezas, Banco Central realizará nesta quarta-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 12 mil contratos com vencimento em setembro de 2020 e fevereiro de 2021.