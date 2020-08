Dinheiro parado na conta rende 100% do CDI nas fintechs. Vale a pena?

Os bancos digitais e as fintechs oferecem conta com rendimento do CDI. Em alguns casos, como Nubank e PicPay, o rendimento é automático, ou seja, o cliente não precisa optar por esse tipo de investimento, basta deixar o dinheiro na conta que ele passa a render. Atualmente, com a Selic em 2% ao ano, o rendimento do CDI é 1,89%. Será que esse tipo de investimento vale a pena?

Para Juliana Machado, analista de fundos da EXAME Research, esse tipo de investimento é vantajoso em uma situação: guardar dinheiro para formar a reserva de emergência. Para quem é registrado pela CLT, a orientação é que seja guardado entre três e seis meses de salário. Já para os trabalhadores autônomos, a indicação é ter um ano de salário guardado. “Esse tipo de investimento tem a rentabilidade muito magra. Serve para que a pessoa possa guardar dinheiro. É melhor do que optar pela poupança.”

Segundo Nélio Costa, planejador financeiro pela Planejar, atualmente, o rendimento do CDI é 42% maior do que a poupança, o que já torna as “contas remuneradas” mais atrativas. Além disso, vale lembrar que a rentabilidade da poupança está negativa, ou seja, perde para a inflação. Quem deixa o dinheiro na poupança perde poder de compra. “Essas contas com rendimento do CDI são uma alternativa fácil e que está disponível para todos. É um passo inicial para quem quer começar a investir e perder o medo. Ajuda na formação do investidor.”

O planejador sugere ainda que esse tipo de conta seja usado quando o investidor não sabe ao certo o que fazer com o dinheiro e está estudando sobre outros tipos de investimento. “Deixa lá, enquanto decide como aplicar.”

Cuidados

Apesar destas contas serem melhor do investir na poupança, antes de optar por esse tipo de investimento a pessoa deve avaliar algumas questões. A primeira é o risco de crédito que existe, ou seja o risco do emissor não honrar com o pagamento.

“Sempre existe um risco. O investidor tem de colocar na balança. É melhor tomar um risco soberano, no caso da aplicação no Tesouro, ou risco de crédito? Com certeza, o risco soberano”, acrescenta Juliana Machado.

Outra atenção que o investidor deve ter é olhar se o investimento nas contas com pagamento do CDI é coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este fundo garante a devolução dos valores em caso de insolvência (incapacidade de pagar) da instituição financeira. O FGC cobre até 250.000 reais por CPF e por instituição financeira. Esse tipo de informação está na página do Banco Central e no site das próprias fintechs.

Por fim, essas contas não estão livres do imposto de renda. O IR incide sobre o rendimento e não sobre o que foi aplicado. A alíquota pode variar de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de resgate do dinheiro

Além disso, há a cobrança de IOF, quando há retirada de dinheiro da conta em casos de transferências, pagamento de fatura e pagamento de boleto, por exemplo.

Contas digitais

Veja abaixo o que as contas oferecem: