Devido ao isolamento social, acesso a aplicativos financeiros aumenta 35%

A pandemia do novo coronavírus tem levado as pessoas a acessar os aplicativos de finanças com mais frequência. No Brasil, houve aumento de 35% no número de horas gastas nesses apps entre a última semana de dezembro e primeira de março, de acordo com levantamento feito pela Liftoff, empresa de marketing de aplicativos, em parceria com o App Annie. Na Coreia do Sul e no Japão, o salto foi de 85%.

“É natural que as pessoas acessem mais os apps financeiros, já que as agências bancárias estão fechadas. Além disso, o auxílio emergencial pode ser requerido via aplicativo, o que deve aumentar ainda mais a movimentação”, analisa Antonio Affonseca, responsável pela operação da Liftoff no Brasil, em nota.

No ano passado, as pessoas acessaram mais de 1 trilhão de vezes aplicativos de finanças. Esse número é duas vezes maior do que o registrado em 2017 e foi puxado principalmente pela Indonésia, que viu os acessos aumentarem 115% no período, e pela Índia, com alta de 95%

Já em mercados desenvolvidos, o avanço foi mais comedido. Na França, por exemplo, o crescimento foi de 15%, enquanto na Alemanha e no Japão foi de 30%. No Canadá, o avanço foi de 2% e nos Estados Unidos, de 10%.